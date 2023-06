Koning over 545 miljoen euro: klein deel waar spotlight op staat

Dat de Oranjes omgerekend naar hedendaagse prijzen zeker 545 miljoen euro verdiend hebben aan de Nederlandse kolonies, is een “heel klein deel” van het onderzoeksrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) “waar nu de spotlight op staat”. Dat zei koning Willem-Alexander in een reactie op deze uitkomst van het onderzoek tijdens een persgesprek in Antwerpen, aan het einde van het driedaagse staatsbezoek aan BelgiĆ«.

Er moet nog heel veel meer naar buiten komen, stelde de koning, “En ik denk als het totaalbeeld bekend is, dat we dan echt kunnen zien wat er gebeurd is.” Hij vindt het goed dat alle onderzoeken plaatsvinden, zei hij. Hij noemde de onderzoeken “bouwstenen voor vervolgonderzoek”.

Koning Willem-Alexander wacht daarnaast af wat uit het onderzoek komt dat hij zelf aangevraagd heeft naar het koloniale en slavernijverleden van de familie Oranje-Nassau, zei hij. Dat er onderzoeken gedaan worden, noemt hij “een deel van het helingsproces” waar hij “volledig achter” staat.

Dat de Oranjes zeker 545 miljoen euro verdiend hebben aan de Nederlandse kolonies, waar slavernij wijdverbreid was, is een van de resultaten van het onderzoek naar het slavernijverleden dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit heeft laten voeren op verzoek van Tweede Kamerleden. Het gaat om een eerste schatting over de periode van 1675 tot 1770.

Oud-hoogleraar Gert Oostindie van de Universiteit Leiden geeft leiding aan een uitgebreider onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Hij is eind vorig jaar begonnen en verwacht drie jaar nodig te hebben.