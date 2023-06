Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat zijn collega Dennis Wiersma (Onderwijs) missen, meldt hij op Twitter. Wiersma maakte donderdagavond bekend dat hij opstapt als onderwijsminister. “Bedankt voor alles dat je voor het onderwijs hebt gegeven, fijne collega”, schrijft Dijkgraaf verder.

Wiersma besloot op te stappen nadat er een recente klacht was binnengekomen over zijn wangedrag, nadat hij onlangs juist had beloofd dat dit niet meer voor zou komen.