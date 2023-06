Nederland en België beklinken aankoop vier fregatten

Nederland en België hebben vastgelegd dat ze samen vier nieuwe fregatten aanschaffen. Omdat de oorlogsschepen duurder uitvallen dan gedacht, belooft Nederland wat extra orders voor de Belgische industrie, hebben ze afgesproken.

Defensieminister Kajsa Ollongren en haar Belgische collega Ludivine Dedonder ondertekenden de afspraken tijdens het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan België. Ze deden dat aan boord van het Nederlandse fregat De Ruyter. De oorlogsbodem lag voor de gelegenheid in de haven van Antwerpen.

De beide landen leggen elk ongeveer 2 miljard euro neer om hun marine met twee zogeheten ASW-fregatten te versterken. Dat is flink meer dan waarop België rekende. Om dat recht te trekken, bestelt Nederland voor 355 miljoen euro bij het Belgische bedrijfsleven. Het Nederlandse Damen bouwt de fregatten.

De Nederlandse en Belgische marines werken heel nauw samen. België neemt het voortouw bij de aankoop van twaalf mijnenjagers, Nederland doet dat bij de vervanging van de vier M-fregatten van beide landen.

De nieuwe fregatten zijn gespecialiseerd in het bevechten van onderzeeërs, maar kunnen ook vijandelijke schepen en tegenstand vanuit de lucht aan. Ze moeten over een jaar of zeven klaar zijn en veertig jaar meekunnen.