Nederland en Marokko sluiten verdrag om criminelen uit te leveren

Nederland en Marokko hebben overeenstemming bereikt over de uitlevering van criminelen, meldt justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een Kamerbrief. Er is enkele maanden onderhandeld over een uitleveringsverdrag, dat volgens de minister meehelpt bij de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

De voorbereidingen om afspraken te maken over de uitlevering van misdadigers begonnen in 2021. Nederland heeft tot nu toe geen officieel uitleveringsverdrag met het Noord-Afrikaanse land. Uitlevering is nu alleen mogelijk in bepaalde gevallen op grond van een aantal internationale verdragen.

In het bilaterale verdrag komen specifieke afspraken over de procedures en voor welke feiten uitlevering mogelijk is. Elk verzoek om uitlevering zal overigens getoetst blijven worden op de wettelijke kaders.

De komende maanden wordt de tekst van het verdrag klaargemaakt voor ondertekening. Dat zal naar verwachting in het najaar gebeuren waarna de Tweede Kamer zich erover zal buigen.

“Georganiseerde misdaad gaat al onze grenzen over. Internationale drugscriminaliteit verlegt continu de smokkelroutes en crimineel vermogen wordt razendsnel in andere landen weggezet om uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken oprollen en kapotmaken”, aldus de bewindsvrouw.