Pieterburen slaat alarm om verstoren zeehondenpups

Zeehondencentrum Pieterburen slaat alarm om het grote aantal verstoorde zeehondenpups dat het centrum de afgelopen weken heeft moeten opvangen. Mensen maken selfies met de dieren, aaien ze of gooien stenen. Ook laten ze hun huisdier in de buurt van zeehonden komen.

In korte tijd heeft Pieterburen naar eigen zeggen 33 zeehondenpups opgevangen, waarvan tien door acties van mensen in de opvang terechtkwamen. Zo noemt het centrum twee voorbeelden van pups die in de armen van kinderen werden geplaatst voor een foto. “Een groot risico voor zowel mens als dier”, aldus Pieterburen. Zeehonden kunnen bijten.

Ook de gemeente Vlieland roept donderdag mensen op afstand te houden van zeehonden. De moeder van de zeehondenpup kan het dier tot wel 8 uur alleen laten. Dit is normaal en betekent niet dat er iets aan de hand is. Als mensen de zeehondenpup verstoren komt de moeder niet meer terug. De pup blijft hierdoor alleen achter en moet worden opgevangen om te voorkomen dat het mogelijk overlijdt.

Het is verboden om zelf zeehonden op te pakken of te helpen. Alleen getrainde zeehondenwachters mogen dit.