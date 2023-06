Politiechef: tien agenten niet op straat na overlijden arrestant

Tien agenten werken “voorlopig niet op straat” en krijgen een zogeheten binnenfunctie, zo heeft politiechef Fred Westerbeke donderdag gemeld na het bericht van het Openbaar Ministerie dat het handelen van agenten bij een arrestatie een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de arrestant. De 32-jarige man, die op 9 juni in “verwarde toestand” op de ‘s-Gravenweg in Rotterdam liep, werd onder meer getaserd. Agenten hebben ook geweld toegepast om hem onder controle te krijgen.

“Ik wens de familie veel sterkte met het grote verlies van hun zoon en broer. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Dat maakt het voor de familie extra zwaar en moeilijk”, zegt Westerbeke. Hij benadrukt dat er zorgvuldig onderzoek gedaan moet worden. Dat wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van het OM, dat donderdag met de eerste bevindingen kwam.

Agenten rukten de bewuste vrijdagavond uit, omdat de man verward op de rijbaan zou lopen en “een gevaar vormde voor zichzelf en anderen”. Hij werd achtervolgd en getaserd. “De man ging daarna in verzet, waarna agenten fysiek geweld hebben toegepast om hem onder controle te krijgen. Kort na zijn aanhouding werd hij onwel. Hij is ondanks reanimatie enige tijd later in het ziekenhuis overleden”, vat de politie het samen.