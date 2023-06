Provincie Friesland begint opnieuw aan formatieproces

Ruim drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen is in Friesland voor de tweede keer een formatieproces begonnen. De opnieuw hiervoor ingeschakelde Chris Stoffer voerde donderdag gesprekken met de fractievoorzitters van VVD en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Het is de bedoeling dat een van die partijen gaat onderhandelen met BBB, CDA en ChristenUnie over een coalitie.

Maandagavond bereikten BBB, CDA en ChristenUnie een coalitieakkoord met de PvdA, maar die partij trok zich de ochtend erna terug. Tot frustratie en verdriet van de andere fracties. Formateur Oebele Brouwer legde daarop zijn taak neer. Stoffer, Tweede Kamerlid namens SGP, gaat nu net als in maart een nieuw formatieproces starten.

Het is de bedoeling dat Stoffer vrijdag met een advies komt aan BBB, CDA en ChristenUnie over de vierde coalitiepartner. Met zowel VVD (drie zetels) als FNP (vier) kunnen zij een meerderheid creƫren.

“Het was een open en constructief gesprek, waarin wij hebben aangeven hoe we erin zitten”, aldus VVD-fractievoorzitter Avine Fokkens. “We moeten wel het gevoel hebben dat we gelijkwaardig zijn en niet ’ter vervanging van’. Er moet ruimte zijn voor eigen input. Tot nu toe zijn die signalen er wel. Het is even afwachten hoe het uitpakt, zij moeten aangeven met wie ze willen gaan praten.”

Haast is geboden, want de partijen willen voor het zomerreces een coalitie hebben. “Dat is ook in het belang van Friesland”, aldus Fokkens. Sijbe Knol van FNP spreekt van een “prima gesprek” met Stoffer. “We wachten nu rustig af.”