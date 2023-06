Recordbedrag van 159.500 euro voor eerste vaatje nieuwe haring

Het eerste vaatje nieuwe haring van het jaar is donderdagmiddag geveild voor 159.500 euro, meldt een woordvoerster van het Nederlands Visbureau. Nog nooit is volgens haar zo’n hoog bedrag gehaald. “We zijn in euforie”, zegt ze. Energie- en telecombedrijf Budget Thuis kocht het vaatje.

Elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is dat de Voedselbank. Bestuurslid Henk van der Meer laat weten “heel gelukkig” te zijn. Het geld wordt gebruikt voor het ondersteunen van lokale voedselbanken. Vanwege de gestegen prijzen is het bijvoorbeeld duurder geworden om koelcellen te laten draaien.

De veiling is een jaarlijkse traditie waarmee de verkoop van de Hollandse Nieuwe begint. Vanaf vrijdag is de Hollandse Nieuwe volgens het Nederlands Visbureau overal te koop. De veiling was dit jaar een week later dan gepland omdat de haring niet op tijd het benodigde vetpercentage had bereikt. Vorig jaar bracht de veiling van het eerste vaatje 113.500 euro op, wat toen ook een record was.