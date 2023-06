VVD-top betreurt vertrek Wiersma en roemt hem als minister

De VVD-top betreurt het opstappen van Dennis Wiersma als minister van Onderwijs. Premier Mark Rutte vindt “het enorm spijtig”‘ dat zijn partijgenoot Dennis Wiersma is opgestapt. Op Twitter laat hij weten dat Wiersma “met al zijn energie en goede plannen heeft besloten terug te treden als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dat besluit kan ik alleen maar respecteren. We verliezen als kabinet iemand die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzette. Daar ben ik hem dankbaar voor.”

Ook VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans heeft “respect voor het moeilijke besluit van Dennis Wiersma”, twittert ze. “We verliezen een uitstekende minister van onderwijs. Ik wens Dennis alle goeds voor de toekomst”.

VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels noemt het eveneens een “moeilijk besluit” van Wiersma. “Met hem verliezen we iemand met een grote betrokkenheid bij het onderwijs”, schrijft Wetzels op Twitter. “Namens de partij danken we hem voor zijn inzet voor Nederland in de Tweede Kamer en het kabinet.”

Wiersma maakte donderdag bekend op te stappen als minister nadat er recent opnieuw een klacht over zijn wangedrag was binnengekomen, terwijl hij had toegezegd dat dit niet meer zou gebeuren. De VVD’er lag al enige tijd onder vuur vanwege eerdere meldingen van ambtenaren over een onheuse bejegening.

Ook in zijn periode als VVD-Kamerlid had hij zich soms “kwetsend en onaangenaam” gedragen, zo erkende Wiersma op sociale media. Eind mei bood Wiersma zijn excuses aan in een gesprek met de fractie. De VVD’er had toen gezegd aan zichzelf te zullen werken. Ook op een VVD-congres begin juni bood Wiersma zijn excuses aan de achterban aan en beloofde dat het niet meer zou voorkomen.