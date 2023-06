Veel besmettingen met westnijlvirus in Europa, niet in Nederland

Het westnijlvirus gaat snel rond in Europa. In het afgelopen jaar is het virus bij ongeveer 1400 mensen vastgesteld. Ongeveer honderd patiënten zijn daaraan overleden. De meeste mensen zijn binnen Europa besmet geraakt. Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC gaat het om de grootste uitbraak sinds 2018. In Nederland is het westnijlvirus nog niet aangetroffen.

Italië is met 723 vastgestelde gevallen het zwaarst getroffen. In Griekenland testten 283 mensen positief en in Servië 226 mensen. Daarna volgen Roemenië (47), Duitsland (16) en Hongarije (14). Ook in Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Kroatië, Slowakije en Noord-Macedonië is het westnijlvirus opgedoken.

Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. Als mensen besmet raken, kunnen ze griepachtige klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. Bij die symptomen lopen mensen een kleine kans om te overlijden.

In 2020 liepen enkele mensen uit Utrecht en omgeving het westnijlvirus op door lokale muggenbeten. Dat zijn de meest recente gevallen in Nederland.