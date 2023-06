Veel interesse in gratis e-bikes voor omwonenden van tunnels A73

Inwoners van Roermond en Swalmen die in de buurt van de tunnels van de A73 wonen, kunnen van half juli tot begin september een gratis e-bike of speedpedelec lenen voor woon-werkverkeer. Dit omdat in die periode de tunnels deels dicht zijn voor groot onderhoud, en er veel verkeersproblemen worden verwacht. Door mensen op de fiets te krijgen wordt het iets minder druk op de wegen in en rond Roermond, hoopt Midden-Limburg Bereikbaar die de actie op touw zet.

Sinds donderdag kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de gratis fiets waarmee ze naar hun werk kunnen rijden. Maar op is op, waarschuwt de organisatie. Wie nog kans wil maken op een gratis bike moet snel zijn. De organisatie beschikt in totaal over honderd e-bikes en speedpedelecs, en vijftig luxefietsen met versnellingen. Om 14.30 uur donderdagmiddag waren daarvan in vier uur tijd al negentig gereserveerd, zei een woordvoerster van Midden-Limburg Bereikbaar. “Meer fietsen komen er niet”, zei ze. “Het gaat om een geste, een ludieke manier om mensen aan te moedigen eens niet de auto te nemen, maar van fiets of openbaar vervoer gebruik te maken. We hopen dat zodoende de overlast straks wat minder wordt.”

De Roertunnel en de Swalmen Tunnel worden van 14 juli tot en met 4 september grondig onder handen genomen, en dat leidt tot afsluiting van de tunnels en grote verkeersproblemen in en rond Roermond. Het groot onderhoud vindt tijdens de vakantieperiode plaats omdat er dan minder verkeer is dan anders. Weggebruikers worden waar mogelijk omgeleid om de binnenstad van Roermond en de kern van Swalmen te ontlasten.

Met een e-bike kan volgens Midden-Limburg Bereikbaar makkelijk een afstand van 15 kilometer worden afgelegd “zonder bezweet of uitgeput aan te komen”. Een speedpedelec is een fiets waarmee snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen worden gehaald.

Begin juli start ook een kortingsactie voor het openbaar vervoer tijdens de periode van hinder.