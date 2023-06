Wateroverlast in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg heeft woensdag tegen de avond te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien. Bij de meldkamer van de brandweer kwamen tussen 17.00 en 18.00 uur zo’n honderd meldingen binnen, liet de brandweer weten.

Het gaat vooral om ondergelopen kelders en straten die blank staan. Echte calamiteiten deden zich vooralsnog niet voor, aldus een woordvoerder van de brandweer. “Het regent hard, maar waait gelukkig nauwelijks. Dat scheelt.”

In Valkenburg liepen terrassen en horecagelegenheden onder. “Dat haalt natuurlijk nare herinneringen op”, zei de woordvoerder, doelend op de overstromingen van de Geul twee jaar geleden. “Het water loopt van boven uit de heuvels naar beneden, het centrum in.” Hij zei dat het water op de straten meestal na drie kwartier weer weg is.

“We hebben de afgelopen jaren heel wat geasfalteerd, het water kan nergens meer heen”, noemde de woordvoerder als belangrijke oorzaak van de wateroverlast.

De brandweer in Zuid-Limburg heeft vier actiecentra ingericht, in Maastricht, Gulpen, Heerlen en Sittard. Van daaruit worden de brandweerwagens rechtstreeks aangestuurd naar meldingen in de buurt.

Rond 18.30 uur zwakte de regen wat af. “We hebben het ergste gehad, de piek is voorbij”, zei de woordvoerder rond 19.30 uur. “Er komt vanavond wel nog regen, maar niet meer in die mate.”

In Midden-Limburg is het beeld heel anders, er zijn daar geen actiecentra opgetuigd. Daar kreeg de brandweer slechts enkele meldingen. Het ging daarbij om een ondergelopen straat, een omgevallen boom, een lekkend dak en een verstopte put. “Valt reusachtig mee”, aldus de woordvoerder van de brandweer in Midden-Limburg.