Waterschap stelt sproeiverbod voor Zuid-Limburg in

In Zuid-Limburg geldt vanaf donderdagmiddag een sproeiverbod. Waterschap Limburg heeft dat besloten, omdat het waterpeil in beken en sloten snel daalt. Als beken droogvallen kan onomkeerbare schade aan de natuur ontstaan. Mogelijk komt er later ook een sproeiverbod voor Midden- en Noord-Limburg, maar aangezien er regen wordt verwacht wil het schap even afwachten hoeveel er daadwerkelijk valt in dat deel van de provincie.

Het waterschap start met extra inspecties om droogval in de talrijke beken in Zuid-Limburg zo snel mogelijk op te merken en mogelijk aan te pakken. De stuwen blijven zo hoog mogelijk staan om maximaal water aan te voeren. Het schap gaat ook minder maaien. Begroeiing zorgt voor schaduw op het water, waardoor de temperatuur minder snel oploopt. Warm water is slecht voor dieren en planten.

Steeds meer schappen stellen een sproeiverbod in vanwege de droogte. Het geldt onder meer in heel Noord-Brabant en op en rond de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Op tal van plaatsen zijn pompen in gebruik om extra water naar droge gebieden te sturen. Waterschap Aa en Maas stuurt gezuiverd afvalwater naar sloten en beken rondom Berlicum, omdat daar niet meer genoeg water is. Het schap waarschuwt dat dit water minder van kwaliteit is en daarom niet geschikt is om op te varen of om als drinkwater voor vee te dienen.