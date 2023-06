Weerwind laat onderzoek doen naar tbs-verleden verdachte Jamel L.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) laat onderzoeken hoe er in het verleden (strafrechtelijk) is omgegaan met de verdachte van een dodelijke steekpartij in een supermarkt in Den Haag deze week. De verdachte, Jamel L., kreeg eerder in Curaçao een tbs-maatregel opgelegd, maar het is niet duidelijk of en hoe dat daar is uitgevoerd, schrijft Weerwind in een Kamerbrief. Hij zegt daarin “diep geschokt” te zijn door de gebeurtenis dinsdag in Den Haag, waarbij een medewerkster om het leven kwam, en mee te leven met de nabestaanden.

De minister bevestigt dat zijn voorganger Sander Dekker in 2018 een verzoek heeft afgewezen om de tbs-maatregel over te nemen van Curaçao. Hij schrijft dat “Curaçao geen tbs-systeem kent zoals wij deze in Nederland kennen”. Weerwind gaat niet dieper in op de reden van de weigering. Maar uit stukken van de rechtbank op Curaçao, waar het ANP over beschikt, blijkt dat Nederland L. niet opnam in een tbs-kliniek vanwege de kosten.

Weerwind heeft informatie over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel opgevraagd bij de Curaçaose overheid. L. is meerdere keren veroordeeld wegens geweld – op Curaçao en in Engeland – en werd gezien als een ernstig gevaar.

Sinds september 2022 is de verdachte in Nederland met de politie in aanraking gekomen. Dat gebeurde volgens de minister in Zeeland, de regio Rotterdam en in Den Haag vanwege nieuwe misdrijven. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem onlangs nog om bedreiging en geweld in Rotterdam. De rechtbank sprak de man op 9 juni vrij van diefstal met geweld, waarna hij alleen voor bedreiging werd veroordeeld tot een straf die gelijk stond aan de duur van het voorarrest. Daarop kwam L. meteen vrij.

“Momenteel wordt het dossier van betrokkene onderzocht. Verder is de Inspectie Justitie en Veiligheid geïnformeerd. Zij inventariseert beschikbare informatie. Op basis hiervan weegt zij of onderzoek opportuun is, ook gegeven haar mandaat”, schrijft Weerwind. “Als er lessen te trekken zijn uit een incident als deze, dan doen wij dat. Hiermee moet de kans op herhaling worden geminimaliseerd.”