Zuid-Holland wil 9 miljard euro voor transitie landelijk gebied

De provincie Zuid-Holland denkt zo’n 9 miljard euro nodig te hebben om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en uitstoot van stikstof en broeikasgassen te reduceren. Dat staat in het voorontwerp van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Zuid-Holland doet daarmee vooralsnog de grootste claim op het transitiefonds van het Rijk, dat uit 24,3 miljard euro bestaat.

Alle provincies moeten uiterlijk 1 juli een concept-PPLG indienen bij de overheid. Daarin staat hoe de provincies de vastgestelde doelen wat betreft natuur, stikstof, water en klimaat denken te gaan halen. In het tweede deel van het jaar krijgen ze vanuit de betrokken ministeries feedback. Dat moet uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp voor de transitie van het landelijk gebied.

Het Rijk heeft 24,3 miljard euro gereserveerd, maar gezien de wensen van de provincies is dat bij lange na niet toereikend. Zuid-Holland was de achtste provincie die een concreet bedrag koppelt aan het PPLG. De gezamenlijke claim bedraagt nu al zo’n 35 miljard.

Noord-Brabant vraagt 8 miljard euro, Overijssel zegt 5 miljard euro nodig te hebben en Friesland wil 4,5 miljard euro. Groningen verlangt 3,1 miljard, Noord-Holland wil 1,2 miljard en Flevoland denkt het met 1 miljard te kunnen. Limburg houdt een zeer ruime bandbreedte aan: tussen de 2 en 6 miljard.

Volgens de provincie Zuid-Holland is 9 miljard euro “een grove indicatie”. Het bedrag kan hoger of lager worden “afhankelijk van welke maatregelen het Rijk in nationale zin gaat nemen”. De meeste provincies hadden gehoopt dat er een landbouwakkoord zou komen voordat ze hun concept-PPLG moeten indienen, omdat daarin al bepaalde afspraken rond dit thema zouden zijn vastgelegd. Ze reageerden woensdag dan ook overwegend teleurstellend nadat LTO Nederland de onderhandelingen met het kabinet had gestaakt.

Zuid-Holland zegt dat het gewenste bedrag mede zo hoog is vanwege de grond- en vastgoedprijzen. Die liggen in de provincie met de meeste inwoners van Nederland gemiddeld hoger dan in de rest van het land. “En praktisch elke hectare in het landelijk gebied van Zuid-Holland krijgt te maken met aanpassingen vanwege één of meerdere opgaven.”

Zuid-Holland denkt 4 miljard nodig te hebben voor verduurzaming van de land- en (glas-)tuinbouw, 4 miljard voor versterking van landbouw en natuur en verbetering van de waterkwaliteit, en 1 miljard voor ingrepen die nodig zijn om een toekomstbestendig water- en bodemsysteem te creëren.