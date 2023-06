Acteur Willem Nijholt (88) overleden

Acteur, zanger en danser Willem Nijholt is overleden. Hij stierf op 88-jarige leeftijd in zijn slaap, heeft een woordvoerder van de familie gemeld.

Nijholt speelde vanaf de jaren zestig in tientallen musicals, films en theaterstukken. Ook op televisie was hij regelmatig te zien, in onder meer Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?

De laatste jaren was hij niet meer op televisie. Zijn laatste rol was in Penoza (2013). Daarvoor was hij te zien als jurylid in de musicaltalentenjacht Op Zoek Naar.