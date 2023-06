Groningse organisaties reageren tevreden op stoppen gaswinning

De Groningse belangenorganisaties hebben tevreden gereageerd op het besluit om de gaswinning in Groningen dit najaar te stoppen. “Deze laatste stap is een hele kleine, maar goed dat hij is genomen”, zegt Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad. De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het besluit “een mooie eerste stap”, maar maakt wel de kanttekening dat de gasputten nog niet definitief sluiten.

“Groningers hebben behoefte aan die zekerheid”, zegt woordvoerster Merel Jonkheid over het sluiten van de gasputten. “De ondergrond blijft ook nog een tijd onstabiel. Hoe eerder de gasputten sluiten, des te eerder dit kan herstellen.” Jonkheid zegt dat de organisatie streeft naar het wettelijk vastleggen dat er per 1 oktober niet meer gewonnen wordt in Groningen. “Zodat men in de toekomst bij een eventueel energietekort niet kan terugkomen op het besluit.”

Wigboldus meent dat “het stoppen van de gaswinning de veiligheid in Groningen ten goede komt”. Het Groninger Gasberaad zag de laatste jaren al dat de gaswinning steeds verder werd teruggebracht. “Het was minimaal wat er nu nog gebeurde. Dit is dan het laatste zetje, einde oefening”, verklaart de voorzitter.