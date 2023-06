Oproep FDF: donderdag ‘optoeren’ naar landbouwdebat Den Haag

Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om volgende week donderdag te demonstreren in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert dan over het klappen van het landbouwakkoord. “Optoeren naar Den Haag!!”, roept de actiegroep boeren op. FDF wil dat het CDA “de stekker uit het kabinet trekt”.

“Veel boeren zijn ontevreden over de manier waarop met hun belangen wordt omgesprongen. We krijgen extra eisen en wensen opgelegd, maar geen enkele zekerheid dat ons verdienmodel daarmee gediend zal zijn. Er is de overheid heel weinig aan gelegen om het vertrouwen te verbeteren, daar zijn veel boeren woest om”, zegt Sieta van Keimpema van FDF.

Van Keimpema zegt nog niet te weten hoeveel aanhangers willen meedoen aan het protest. Het is ook nog niet bekend hoe het protest eruit gaat zien. Bij eerdere demonstraties gingen boeren met landbouwvoertuigen naar Den Haag. “We hebben het nu aangekondigd, dan kunnen mensen een vrije dag regelen”, aldus Van Keimpema.

Volgens de gemeente Den Haag is er nog geen demonstratie aangemeld. FDF wil daar tot op het laatst mee wachten, zegt Van Keimpema. “We hebben slechte ervaringen met de gemeente en het respecteren van onze democratische waarden. Ze hebben de gewoonte gehad om onze democratische rechten op een laat tijdstip te schenden, terwijl we de demonstraties vroeg hadden gemeld. Daar hebben we een beetje onze bekomst van. Beide kanten moeten zich aan afspraken houden, maar we merken dat burgemeesters dat het laatst jaar niet doen en autocratisch worden. Wij gaan ons anders opstellen, we geven niet zo veel informatie.”

Voorzitter Bart Kemp van Agractie, een andere belangrijke boerengroep, zegt dat zijn organisatie niet bij het protest betrokken is.