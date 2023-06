De onlangs aangescherpte veiligheidsmaatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn buitensporig. Dat staat in een rapport van het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa.

De commissie schrijft dat de er “inspanningen moeten worden geleverd om het gevangenisregime voor de betrokken gedetineerden te verbeteren en omstandigheden die lijken op eenzame opsluiting te voorkomen”.