Schoolbesturen VO Brabant huren geen docenten meer in

Het Voortgezet Onderwijs (VO) in Noord-Brabant wil voortaan geen docenten meer inhuren via uitzendbureaus. Directeur Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College in Eindhoven heeft dit mede namens de meer dan dertig Brabantse schoolbesturen in het VO in een brief aan uitzendbureaus voor onderwijsmedewerkers laten weten. De Brabantse VO-scholen hopen dat dit besluit ook door VO-scholen elders in Nederland wordt overgenomen. “Dit gaat over de toekomst van ons onderwijs.”

De verhouding tussen docenten in eigen dienst en leerkrachten die werken via uitzendconstructies begint volgens Van den Berg ongewenste vormen aan te nemen. De scholen hebben behoefte aan leerkrachten die zich voor langere tijd binden aan de onderwijsinstelling. Vandaar dat de scholen met elkaar hebben afgesproken om voortaan zoveel mogelijk mensen in vaste dienst te nemen.

“We zijn er klaar mee”, vat Van den Berg samen. Hij wijst erop dat een via een uitzendbureau ingehuurde leerkracht tot 60 procent meer kost dan iemand in vaste dienst. Dat geeft scheve verhoudingen. Bovendien nemen mensen in vaste dienst bij herhaling ontslag om op een andere school als uitzendkracht en wellicht beter betaald terug te keren, aldus Van den Berg.

Daarbij komt dat de uitzendkrachten niet onder de cao voor de scholen vallen, waarin ruimte is voor bijscholing. “Het is krankzinnig dat we dit toestaan”, foetert Van den Berg. “We willen dit doorbreken en met zijn allen onze rug recht houden door niet meer in te huren. Uiteraard zullen lopende contracten worden gerespecteerd.”

Oorzaak van het steeds vaker inhuren van leerkrachten zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daardoor wordt het steeds moeilijker om onderwijspersoneel structureel te binden aan de scholen, aldus Van den Berg.

De scholen geven uitzendkrachten per direct de mogelijkheid om in vaste dienst te komen. “Want natuurlijk staat het vast dat wij hen, uitstekende docenten, nodig hebben om goed onderwijs te geven aan onze leerlingen.”