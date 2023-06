Streefbedrag voor herstel vernield monument Dronten is binnen

Het streefbedrag van 200.000 euro van de inzamelingsactie op de site van het KWF om het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden in Dronten te herstellen is binnen. Dat laat initiatiefnemer Norbert Dikkeboom weten. “Het is geweldig nieuws dat dit binnen 2,5 dag gerealiseerd is. Ik sta helemaal paf.”

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos werden in de nacht van zondag op maandag vernield, mogelijk met een hamer. Op de platen stonden namen van duizenden mensen. KWF Kankerbestrijding meldde eerder aangifte te doen van de vernielingen.

Dikkeboom startte de actie dinsdag. De naam van zijn in 2009 aan longkanker overleden vader stond ook op het monument. De initiatiefnemer gaf eerder aan dat het nog onduidelijk was hoeveel het herstel zou gaan kosten, maar hij hoopte 200.000 euro op te halen. Vrijdag rond 11.45 uur stond de teller van de actie op de site van KWF op ruim 176.000 euro. De gemeente Dronten en de provincie Flevoland maakten eerder bekend allebei 15.000 euro te doneren, en die bedragen waren er nog niet bij opgeteld, zegt Dikkeboom. Daarmee komt het opgehaalde bedrag dus ruim boven de 200.000 euro uit.

Dikkeboom vertelt dat er ook nog andere acties lopen, onder meer bij bedrijven, waarvan de bedoeling is dat ook dat geld wordt overgemaakt naar zijn actie. Zo zou er onder meer nog zo’n 4000 euro aan komen. Ook dat geld is nog niet overgemaakt, zegt hij. “En daarmee komen we op ruim 210.000 euro.”

Ook spreekt Dikkeboom van initiatieven van bijvoorbeeld glasleveranciers, die ook zouden willen bijdragen. “Dat zou betekenen dat er mogelijk geld overblijft van deze actie. Dat geld gaat dan naar onderzoek naar kanker. Er valt geen euro buiten de boot.” Daarbij kan hij zich voorstellen dat in het bos een camera wordt opgehangen om ervoor te zorgen dat een incident als dit niet nog eens kan gebeuren. “Dat bos ligt ontzettend afgelegen. Een stroomdraad daarnaartoe voor een camera kost ook veel geld. Dus aan iedereen die nu overweegt niet meer te doneren: ik zou het wel doen. Het geld komt goed terecht.”

Bijna iedereen in Nederland kent wel iemand dichtbij of veraf die kanker heeft, heeft gehad of eraan is overleden, aldus Dikkeboom. De vernieling van dit monument raakt volgens hem dan ook veel mensen. “Het blijkt dat we dit als samenleving snel kunnen pareren. Dit is ook een geweldig signaal naar de dader. Die heeft er maar 2,5 dag van kunnen ‘genieten’. Het fatsoen viert hoogtij.”