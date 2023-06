Vijlbrief zoekt maatregelen tegen blijvende bevingen Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief, die vrijdag aankondigde dat de gaskraan dit najaar officieel dichtgaat, zint op maatregelen om langetermijneffecten van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat hier onderzoek naar doen, bevestigt de toezichthouder. Er zijn zorgen over het veld, omdat de kans op bevingen nog jaren blijven bestaan. De juiste technieken om dit te beperken ziet Vijlbrief nog niet, maar “dat is iets waar we ons nu mee bezig gaan houden”, zegt Vijlbrief tegen het ANP.

SodM zegt desgevraagd dat er al verschillende onderzoeken lopen. De toezichthouder werkt daarnaast “aan een meerjarig onderzoeksprogramma naar de na-ijleffecten, vergelijkbaar met zoals dat ook voor Limburg is gebeurd”, nadat de steenkolenwinning in die provincie werd stopgezet. Systematisch worden alle mogelijke langetermijneffecten in kaart gebracht en onderzocht. Het onderzoek moet duidelijker maken of en zo ja waar “beheersmaatregelen” kunnen worden genomen.

Hierbij moet worden gedacht aan “na-ijlende bodemdaling en bevingen, gedrag van de watervoerende laag in het gasveld en van putten die achterblijven in de ondergrond”, meldt SodM

“Ik wil er natuurlijk alles aan doen”, zegt Vijlbrief. Recent kreeg de bewindsman een brief van de voormalige toezichthouder op de gaswinning Jan de Jong, die pleit voor een “mijnbouwkundige exitstrategie” en het in de gaten houden van het beven van de bodem. De Jong “heeft een punt”, zegt Vijlbrief daarover.

“Als er technische ontwikkelingen zijn om de bevingen te beperken, dan gaan we die gebruiken.” Maar dat moeten wel de juiste technieken zijn, benadrukt de bewindsman. Het injecteren van stikstof, zoals onder meer door Kamerleden geopperd, is een “moeizame route”. Die techniek is niet alleen te onzeker, maar ook zeer duur.

“Deze beslissing doet er wel ook echt toe voor de bevingen”, benadrukt Vijlbrief over zijn besluit om de gaskraan dit najaar echt dicht te draaien. Tot op het laatste moment is daarvoor gekeken naar de risico‚Äôs. Zo moest de stikstoffabriek in Zuidbroek, die buitenlands gas omzet in voor huishoudens bruikbaar gas, op tijd gereed.