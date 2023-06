Wiersma had van premier Rutte niet hoeven opstappen

Partijgenoot Dennis Wiersma had van premier en VVD-leider Mark Rutte niet hoeven opstappen als minister belast met het primair en voortgezet onderwijs. “Ik heb hem niet gevraagd weg te gaan”, zei de minister-president op zijn wekelijkse persconferentie. “Het is zijn besluit.”

Wiersma stapte donderdag op nadat bij het ministerie opnieuw een klacht wacht binnengekomen over zijn omgangsvormen. Hij werd beticht van “mondelinge en fysieke intimidatie”. Dat was niet de eerste keer dat er klachten waren over zijn gedrag. Dat kwam in april naar buiten. Wiersma heeft excuses aangeboden.

Rutte vindt een extern onderzoek naar Wiersma niet nodig. Dat is altijd afhankelijk van de zaak en moet je per geval bekijken, zei hij. Dat Wiersma in april aangaf aan zichzelf te werken en gesprekken aan te gaan met mensen die door zijn gedrag zijn geraakt, vindt hij in dit geval een goede oplossing.

Het kabinet hoopt binnen een paar weken een opvolger te hebben gevonden. Volgens Rutte blijft de deur bij de VVD voor Wiersma openstaan.