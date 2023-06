Yeşilgöz snapt vragen over vrij rondlopende Jamel L.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz begrijpt “heel goed” dat mensen zich afvragen waarom Jamel L. vrij rondliep. Hij wordt ervan verdacht dinsdag een supermarktmedewerkster te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag. De minister betuigt haar medeleven aan de nabestaanden en iedereen die het heeft zien gebeuren. “Dit is gewoon heel heftig”, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad.

“Zeker bij dit soort heftige zaken begrijp ik goed dat er veel vragen leven. Die leven ook bij mij”, zei Yeşilgöz. Zoals hoe de communicatie tussen de verschillende instanties is verlopen. Op de vraag of hij toch eigenlijk vast had moeten zitten, wil Yeşilgöz niet ingaan. “Gevoelsmatig is één ding, als minister moet ik mij beroepen op de feiten.”

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) laat onderzoeken hoe er in het verleden (strafrechtelijk) is omgegaan met de verdachte, schreef hij donderdag aan de Tweede Kamer. “Er wordt nu goed gekeken wat er in het verleden is gebeurd”, vult Yeşilgöz aan.

De minister benadrukt dat het belangrijk is om eerst de feiten goed op orde te hebben. “Dan weet je waar het over gaat.” Er moet ruimte worden gegeven aan het strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek en het feitenrelaas moeten worden afgewacht, benadrukt de bewindsvrouw. Daarna moeten wat haar betreft eventuele fouten worden besproken en de vraag worden beantwoord hoe die kunnen worden voorkomen.

Jamel L. kreeg in 2018 in Curaçao een tbs-maatregel opgelegd, maar die is niet uitgevoerd. Vanwege de kosten is hij niet in een tbs-kliniek in Nederland opgenomen, blijkt uit stukken van de rechtbank op Curaçao waar het ANP over beschikt. Sinds september 2022 kwam hij, eenmaal in Nederland, met de politie in aanraking vanwege nieuwe misdrijven. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem onlangs nog om bedreiging en geweld in Rotterdam. De rechtbank veroordeelde de man op 9 juni voor bedreiging, maar omdat die straf gelijkstond aan de duur van het voorarrest, kwam L. meteen vrij.

De verdachte heeft de gemeente Den Haag onlangs om hulp gevraagd, zo heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Hij was daarbij agressief en intimiderend. De gemeente heeft dit in een intern systeem geregistreerd en het doorgegeven aan de politie. Jamel L. mocht vanwege de incidenten niet meer in de gebouwen van de gemeente komen, waaronder het stadhuis en de stadsdeelkantoren.