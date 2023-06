Actievoerders hebben vrijwillig terrein Tata Steel verlaten

De klimaatactivisten die zaterdagmorgen ondanks een verbod binnendrongen op het terrein van Tata Steel in Velsen, hebben het fabrieksterrein vrijwillig verlaten. Ze zijn door de hoofdpoort naar buiten gelopen, meldt een ANP-verslaggever die ter plaatse is.

Kort daarvoor had een woordvoerder van Greenpeace al laten weten dat de actie op het terrein zou worden beĆ«indigd. “We zijn blij dat we van ons recht op protest gebruik hebben kunnen maken in het hart van de grote vervuiler. Sluit de meest ziekmakende onderdelen. Door de hoofdingang vertrekken we met opgeheven hoofd. Als de overheid of Tata Steel niet ingrijpen komen we terug.”

Honderden actievoerders waren het bedrijfsterrein opgelopen. Ze hingen spandoeken op aan hekken op het terrein en riepen teksten als: “We made it! We can celebrate now!” Op de weg en in de berm parallel aan het terrein betuigden mensen solidariteit. Ze juichten, klapten en schreeuwden dingen als: “You are not alone!”

De demonstranten hebben ruim zes uur lang op het Tata-terrein doorgebracht. De gemeente had eerder een noodverordening ingesteld, maar die werd massaal genegeerd. De politie heeft niet ingrepen en de autoriteiten lieten eerder weten de demonstratie zo goed mogelijk te faciliteren en de situatie ter plekke in de gaten te houden.