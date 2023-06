BuZa adviseert Nederlanders Rusland direct te verlaten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders om Rusland nu te verlaten en niet meer af te reizen naar het land. “Gezien de ontwikkelingen, verscherpte veiligheidsregimes in Rusland en de hoge mate van onvoorspelbaarheid”, aldus het ministerie.

Voor het hele land geldt nu de kleurcode rood, nadat het huurlingenleger de Wagner Groep onder leiding van Jevgeni Prigozjin in opstand was gekomen tegen de Russische legerleiding. Prigozjin heeft inmiddels aangegeven dat zijn strijders terugkeren naar hun bases “om bloedvergieten te voorkomen”.

“Op dit moment kunt u het land nog op verschillende manieren verlaten, per vliegtuig of over land, maar dit kan snel veranderen”, aldus het ministerie dat waarschuwt niet te kunnen helpen bij het verlaten van het land. “Als u in Rusland blijft, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.”

Daarnaast raadt het ministerie aan voedsel, water en contant geld in huis te halen en het nieuws te volgen. Wie toch de straat op gaat krijgt het advies voorzichtig te zijn, altijd identiteitsdocumenten mee te nemen en instructies van de Russische autoriteiten op te volgen. Ook moet rekening gehouden worden met onrust in de grote steden, aldus het ministerie.

Zaterdagmiddag werd het reisadvies voor Rusland ook al aangescherpt.