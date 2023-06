Congres: PvdD’ers mogen openlijk meedoen aan demonstraties

Leden van de Partij voor de Dieren mogen van hun partij zichtbaar als PvdD-lid meedoen aan demonstraties van bijvoorbeeld klimaatgroep Extinction Rebellion. Een voorstel daartoe van het partijbestuur is met brede steun aangenomen op het congres van de partij.

Leden mogen zelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen aan een demonstratie en slogans of jasjes van de partij zijn toegestaan als “de doelstellingen van aangekondigde demonstraties met die van de partij overeenkomen”. Steun vanuit het partijbureau of afdelingen is dan ook mogelijk. Eerder raadde de partij haar leden af om mee te doen aan demonstraties van Extinction Rebellion.

Zelf gaat de partij ook actiever demonstraties organiseren, iets wat leden misten tijdens de coronaperiode.