Defensie volgt situatie Rusland, maar te vroeg voor conclusies

Het Nederlandse ministerie van Defensie volgt de situatie in Rusland “op de voet”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Wel is het nu nog te vroeg voor conclusies, aldus Defensie. Het huurlingenleger Wagner heeft zich tegen de Russische legertop gekeerd en zou de zuidelijke Russische stad Rostov in handen hebben.

“Onenigheid tussen de Wagner-huurlingen en de Russische legertop is natuurlijk slecht nieuws voor Poetin”, reageert Defensie. De oorlog verloopt sowieso al niet hoe de Russische president het graag zou zien, aldus de zegsman.

Wagner-leider Jevgeni Prigozjin zou willen optrekken naar de Russische hoofdstad Moskou. Mogelijk heeft hij 25.000 huurlingen in dienst.