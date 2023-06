Klimaatactie gepland bij Tata Steel ondanks noodverordening

Klimaatactivisten willen zaterdag demonstreren bij Tata Steel, ondanks de noodverordening die burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen een dag eerder heeft afgekondigd. Hoe de demonstratie er precies uit gaat zien, wil Greenpeace niet vertellen. Volgens de burgemeester komt uit politie-informatie naar voren dat de activisten het terrein willen betreden. “Levensgevaarlijk”, aldus Dales. Daarom geldt een noodverordening.

Greenpeace liet weten dat de actie nog steeds doorgaat. “Zoals altijd zal de demonstratie vreedzaam en veilig verlopen”, zei een woordvoerster. Een dag eerder had de organisatie al een actiekamp opgebouwd in de buurt van Tata Steel. Greenpeace en andere actiegroepen vinden dat de “ziekmakende onderdelen” van Tata Steel moeten sluiten. Ze wijzen als voorbeeld naar incidenten met zwarte rookwolken, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

De noodverordening geldt tot maandagochtend. Daarmee is het verboden om bijvoorbeeld ladders, bootjes, tonnen, scharen of tangen mee te nemen naar het terrein of in de buurt van het Tata Steel-terrein. Die kunnen immers gebruikt worden om langs de hekken te gaan of de hekken door te knippen. Ook is open vuur in de omgeving verboden. De politie en boa’s mogen maatregelen treffen om de noodverordening te handhaven.

Tijdens de demonstratie van Greenpeace is er een solidariteitsdemonstratie op het strand. Daar zijn zo’n twintig organisaties bij aangesloten. Diverse mensen zullen de demonstranten toespreken en muzikanten spelen onder meer stukken van Beethoven en Grieg. Cellist Pieter Wispelwey zegt dat hij aansluit om de samenleving aan te sporen sneller te veranderen om “ziekmakende vervuiling en de opwarming van de planeet” sneller tegen te gaan. Volgens hem kan mooie muziek een zet in de goede richting geven.

Tata Steel zegt hetzelfde einddoel na te streven als de actiegroepen. Het staalbedrijf wil ook de uitstoot verminderen en staal op een groene manier produceren. “We stoppen niet voordat we onze doelen hebben bereikt”, zegt directeur Hans van den Berg. “Wij willen de leefomgeving verbeteren, met concrete maatregelen en tastbare resultaten. Dat is geen loze kreet, want die omwonenden, dat zijn we ook zelf.”