Klimaatactivisten voeren actie in Velsen in omgeving Tata Steel

Klimaatactivisten zijn zaterdag begonnen aan een optocht in de buurt van Tata Steel in Velsen. De politie is zaterdag zichtbaar aanwezig in de omgeving. Hoe de demonstratie er precies uit gaat zien, wilde Greenpeace eerder nog niet vertellen. Maar de burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata Steel, omdat de activisten dat mogelijk willen betreden. De noodverordening geldt vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur.

De politie is aanwezig en agenten rijden in busjes, op fietsen, paarden en motoren.

Drie groepen mensen zijn rond 10.45 uur vertrokken vanaf een tentenkamp dat ze in de buurt van het bedrijf hadden opgezet. De mensen dragen spandoeken mee met daarop teksten als: “Stop de vervuiling” en “Sluit ziekmakende onderdelen Tata Steel”. De actievoerders dragen rode overalls en hun gezichten zijn bedekt met paarse zakdoeken, mondkapjes of gasmaskers. Ze hebben ook veel vlaggen bij zich. Ze zingen en roepen dingen als: “Vlucht, vlucht, vlucht, kanker in de lucht”. Greenpeace en andere actiegroepen vinden dat de “ziekmakende onderdelen” van Tata Steel moeten sluiten. Ze wijzen als voorbeeld naar incidenten met zwarte rookwolken, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

Tata Steel zegt hetzelfde einddoel na te streven als de actiegroepen. Het bedrijf kondigde vorig jaar aan om de vergroeningsplannen te versnellen voor de fabriek in IJmuiden. In 2030 wil het bedrijf een installatie hebben die werkt op waterstof. Tegen die tijd moet de CO2-uitstoot ook met 5 megaton verminderd zijn. Vanaf 2045 wil Tata steel klimaatneutraal zijn. “We stoppen niet voordat we onze doelen hebben bereikt”, stelde directeur Hans van den Berg al eerder. “Wij willen de leefomgeving verbeteren, met concrete maatregelen en tastbare resultaten. Dat is geen loze kreet, want die omwonenden, dat zijn we ook zelf.”