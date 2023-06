‘Noodklok voor het klimaat’ klinkt vanaf Dom en andere torens

Vanaf de Domtoren in Utrecht en diverse andere klokkentorens in het land klinkt zaterdag op het middaguur een “noodklok voor het klimaat”. De actie is een initiatief van de Grootouders voor het Klimaat. Die groep maakt zich grote zorgen over klimaatverandering en vindt dat het terugdringen van de CO2-uitstoot die daaraan ten grondslag ligt te langzaam gaat.

Ook in Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Delft, Haarlem, Heiloo, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Lochem, Maastricht, Reeuwijk, Rotterdam, Zundert, Zutphen en Zwolle worden volgens de grootouders om 12.00 uur klokken geluid.

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG), dat de actie in de Domtoren verzorgt, heeft “vanwege het karakter” daarvan ervoor gekozen slechts een klok te gebruiken. Dat is de “zware, indrukwekkende” Martinusklok. Om meerdere redenen een passende klok, legt het gilde uit: “Sint-Martinus, de schutspatroon naar wie de klok genoemd is, behoedt van oorsprong de stad voor gevaar en onheil. Daartoe kan ook de bedreiging van ons leefmilieu worden gerekend.”

De Grootouders voor het Klimaat lezen ter plekke een verklaring voor waarin ze de overheid, bedrijven, boeren en burgers oproepen om in actie te komen voor een snellere verduurzaming. “Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en duurzame aarde”, zegt de groep.