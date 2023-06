Organisatie: Veteranendag trekt 90.000 bezoekers

De 19e editie van Veteranendag heeft zaterdag 90.000 bezoekers naar Den Haag getrokken. Dat meldt het Nationaal Comité Veteranendag. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar, aldus de organisatie.

Tijdens deze dag is stilgestaan bij de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede. De organisatie spreekt over een “succesvolle” dag. “Het weer was prachtig. De sfeer op het Malieveld was goed”, aldus een woordvoerder. De warmte heeft niet voor problemen gezorgd, volgens de organisatie. Zo zijn onder meer water en hoeden uitgedeeld.

Koning Willem-Alexander heeft op de Kneuterdijk in Den Haag het defilé afgenomen. Daarin liepen allerlei onderdelen van de krijgsmacht. De mars eindigde rond 14.45 uur op het Malieveld. Daar werden de veteranen muzikaal onthaald.

Ook premier Mark Rutte, minister van Defensie Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim waren aanwezig. Voorafgaand aan het defilé vlogen achttien historische en moderne vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht in formatie over de stad tijdens een zogeheten fly-past.