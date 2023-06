Rutte op Veteranendag: vrede Europa niet zo onder druk sinds WOII

“Lange tijd leek het ondenkbaar dat we een oorlog op ons continent zouden meemaken. We voelden ons als samenleving zelfs zo veilig, dat we dachten dat het misschien wel wat minder kon met Defensie. We hadden het mis.” Dat zei premier Mark Rutte zaterdag in zijn toespraak op Veteranendag.

“Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft vrede in Europa nooit meer onder druk gestaan, dan nu”, vervolgde de minister-president. “En niet eerder werd het belang van een goed toegeruste krijgsmacht zo duidelijk.”

De premier wees erop dat Nederlandse militairen in tal van landen een belangrijke bijdrage leveren aan vrede, vrijheid en veiligheid. “Bijvoorbeeld door Oekraïense collega’s te trainen en op te leiden. Zo helpen zij het verschil te maken in deze afschuwelijke oorlog die maar één uitkomst mag hebben: Dat Oekraïne wint. Dat jullie Oekraïense collega’s zullen slagen.”

Volgens Rutte weten veteranen wat dat betekent. “Jullie weten welke inzet dit van mensen vraagt. En jullie weten ook dat het zonder die inzet niet gaat. Ik weet dat militairen altijd zullen doen wat nodig is. Dank jullie wel daarvoor”, sprak hij vanuit de Koninklijke Schouwburg.

De ceremoniële opening van Veteranendag vond dit jaar plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag vanwege de verbouwing van het Binnenhof. Normaal is de opening in de Ridderzaal. Voorafgaand aan de toespraak van Rutte werd het programma geopend met verschillende muziekoptredens. Ook de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag Jaap Smit hield een speech.

Met Veteranendag eert Nederland de ruim 100.000 militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede. Veteranen krijgen een medaille opgespeld voor hun recente inzet en er is een defilé door de binnenstad van Den Haag, dat wordt afgenomen door koning Willem-Alexander.