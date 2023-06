Veteranen marcheren langs koning op Veteranendag

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag op de Kneuterdijk in Den Haag het defilé afgenomen op Veteranendag. Meer dan 4000 veteranen en militairen marcheerden vanaf het Malieveld en terug gevolgd door historische legervoertuigen.

Tijdens Veteranendag wordt stilgestaan bij de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Ook premier Mark Rutte, minister van Defensie Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim waren aanwezig. In het defilé liepen allerlei afdelingen van het leger, zoals het Veteranen Search Team, dat ingezet wordt bij vermissingen. Ook Dutchbat lll-veteranen waren er, die in 1995 tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië de enclave Srebrenica moesten beschermen.

De Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee liepen voorop mee in het defilé. Ook een team van de Invictus Games liep voorop. Dat is het sporttoernooi voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen. Het toernooi werd bedacht door de Britse prins Harry.

Voorafgaand aan het defilé vlogen achttien historische en moderne vliegtuigen van de koninklijke luchtmacht in formatie over de stad tijdens een zogeheten fly-past. Daarna marcheerde eerst de fanfare van het Korps Nationale Reserve langs de koning.

De mars eindigde rond 14.45 uur op het Malieveld. Daar werden de veteranen muzikaal onthaald.