Veteranen worden weer geëerd voor hun inzet, op Veteranendag

Meer dan 100.000 veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede worden weer geëerd op Veteranendag. Dat gebeurt zaterdag in Den Haag. Premier Mark Rutte en de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag Jaap Smit zullen een toespraak houden. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof vinden meerdere activiteiten ergens anders in de stad plaats.

Zo wordt de ceremoniële opening, normaal in de Ridderzaal, in de Koninklijke Schouwburg gehouden en krijgen zo’n zeventig veteranen hun medaille opgespeld bij het museum Escher in Het Paleis op het Lange Voorhout. Koning Willem-Alexander neemt het defilé af aan de Kneuterdijk, zoals andere jaren. Bijna 4000 veteranen en militairen zullen daar marcheren. Ook is er een zogeheten fly-past waarbij achttien historische en moderne vliegtuigen over Den Haag vliegen.

Op het Malieveld zijn de hele dag allerlei activiteiten. Daar kan het publiek onder meer praten met veteranen of in een F16-simulator stappen. In totaal worden zo’n 80.000 bezoekers in Den Haag verwacht.