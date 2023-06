Aanhouding voor poging tot zware mishandeling agent bij TT Assen

De politie heeft zaterdagavond laat een man aangehouden bij de TT in Assen, wegens poging tot zware mishandeling van een agent. De politie bevestigt berichtgeving door het Dagblad van het Noorden daarover. Het gaat om een 47-jarige man uit Westerbork (Drenthe).

Het incident vond even voor middernacht plaats tijdens een alcoholcontrole op de Korenmaat. Volgens een woordvoerster van de politie probeerde de man door te rijden, terwijl de agent zich nog vasthield aan zijn auto. Hierdoor kwam hij ten val en werd over een korte afstand meegetrokken. De agent liep geen ernstige verwondingen op. Of de man nog vastzit, wil de woordvoerster niet zeggen.

Tot nu toe heeft de politie dit weekend drie mensen aangehouden bij het evenement. Een 23-jarige Assenaar werd aangehouden wegens drugsbezit. Een 21-jarige man uit Zutphen werd opgepakt, omdat hij zich weigerde zich te identificeren en vanwege het beledigen van agenten.