Nederlandse stranden zijn druk, gemeenten roepen op: kom met ov

Het is druk op de Nederlandse stranden deze zondag. Strandgasten worden opgeroepen niet met de auto te komen, maar met het openbaar vervoer, fiets of deelscooter. In Zandvoort en Bloemendaal zijn alle parkeerplaatsen vol, meldt de ANWB op Twitter. Ook in de buurt van Den Haag en Noordwijk is het druk op het strand.

De gemeente Den Haag twittert: “Het is warm en gezellig druk aan de Haagse kust! Er zijn geen parkeerplekken in #Kijkduin meer en de parkeergarages in #Scheveningen zijn bijna vol. Pak (deel)fiets, -scooter, tram of bus naar het strand. Toch met de auto? Kies een garage in het centrum en reis verder met het ov.” De gemeente Noordwijk meldt iets soortgelijks, maar wijst ook op de mogelijkheid om met de Beach Shuttle naar het strand te komen.

Eerder op de dag waarschuwde de gemeente Zandvoort al voor volle parkeerplaatsen en riep toen ook al strandgangers op met het openbaar vervoer, de fiets of een deelscooter te komen. “Heel veel mensen zoeken verkoeling op ons strand”, meldde de gemeente zondagochtend op Twitter. Dit weekend zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar vanwege evenementen in de badplaats, zoals de DTM-races op het circuit van Zandvoort en het Luminosity Beach Festival in Bernie’s Beach Club.

Ook meldt de ANWB dat er vertraging is op de weg richting de stranden.