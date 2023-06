Reddingsbrigade: vooral druk met toezicht en kleine incidenten

De Reddingsbrigade Nederland is zondag, volgens een woordvoerder van de organisatie, op de stranden langs de kust vooral druk geweest met “preventieve inzet en kleine incidentjes”. Het ging dan bijvoorbeeld om kinderen die kwijt waren of mensen die onwel werden door de warmte.

Daarnaast is vooral gezorgd dat mensen niet te ver de zee ingingen. Dat gebeurde vanaf het strand en op het water. “Er zijn wel wat mensen naar de kant gehaald”, aldus de woordvoerder. Maar hem zijn geen grote incidenten bekend. “Het waren vooral heel veel mensen die van zon, zee en strand genoten.”

Het was druk op de Nederlandse stranden deze zondag. Strandgasten werden opgeroepen niet met de auto te komen, maar met het openbaar vervoer, fiets of deelscooter. In verschillende badplaatsen waren de parkeerplaatsen rond het middaguur al vol.