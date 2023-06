Veerdienst naar Ameland gaat dinsdag echt minder varen

Passagiers van en naar Ameland kunnen de komende tijd veel minder vaak overvaren. Rederij Wagenborg Passagiersdiensten gaat het aantal veerdiensten vanaf dinsdag drastisch inperken. Wagenborg informeert zondag en maandag passagiers die een ticket hadden geboekt voor een overtocht die uitvalt, laat het bedrijf weten.

De beperking is volgens de rederij nodig omdat de vaargeul zo smal is geworden dat twee veerboten elkaar niet meer kunnen passeren. Wagenborg waarschuwde al een poos dat het bedrijf veel minder zou moeten gaan varen uit veiligheidsoverwegingen. De vermindering van het aantal afvaarten gaat in elk geval zes weken duren.

Vrijdag werd bekend dat het kabinet een versoberde veerdienst van en naar het Waddeneiland voorlopig toestaat, ondanks grote bezwaren daartegen van het gemeentebestuur en de ondernemers van Ameland. Wagenborg wijst al zeker een halfjaar op de snelle verzanding van de vaargeul, die dagelijks uitgebaggerd wordt. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) schreef vrijdag aan de Tweede Kamer dat ze begrip heeft voor de veiligheidsproblemen. Ze kondigde een onderzoek aan naar mogelijke oplossingen voor het probleem, dat zes weken gaat duren.

De Amelandse ondernemersvereniging OPA vreest de gevolgen van de beperkte veerdienst voor het toerisme, net nu het zomerseizoen voor de deur staat. Het gemeentebestuur voorziet naast de gevolgen voor de economie ook ernstige hinder voor de eilanders, die nu veel minder vaak naar de vaste wal en terug kunnen. Wagenborg noemt dat “heel vervelend, maar het is overmacht.” Het bedrijf zal extra vroege en late afvaarten in de tijdelijke dienstregeling opnemen.