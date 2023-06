17 Rembrandts uit particuliere collectie in 2025 naar Amsterdam

Alle zeventien Rembrandts uit The Leiden Collection zijn in 2025 te zien in een tentoonstelling in Amsterdam, maakt de Hermitage Amsterdam maandag bekend. “Niet eerder waren alle zeventien Rembrandts uit deze collectie in één tentoonstelling te bewonderen”, aldus het museum, dat vanaf 1 september verdergaat onder de naam H’ART Museum.

Aanleiding voor de samenwerking is het 750-jarig bestaan van de hoofdstad in 2025. The Leiden Collection is van het New Yorkse verzamelaarsechtpaar Thomas S. Kaplan en Daphne Recanati Kaplan. Zij bezitten de grootste particuliere collectie van Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst ter wereld.

In de Hermitage zijn sinds februari al enkele Rembrandts uit The Leiden Collection te zien, in de tentoonstelling Rembrandt en zijn tijdgenoten. Veel van de 35 schilderijen in de tentoonstelling waren al decennia niet in Nederland geweest.

In de tentoonstelling staat Rembrandts werk Minerva in haar studeerkamer (1635) centraal. Naast werken van Rembrandt (1606-1669) toont de expositie schilderijen van zijn leermeester, Pieter Lastman, van leerlingen en volgelingen, onder wie Ferdinand Bol en Arent de Gelder, en tijdgenoten als Carel Fabritius en Jan Steen. De tentoonstelling is te zien tot en met 27 augustus.

Recentelijk leende het echtpaar Jonge vrouw aan het virginaal van Johannes Vermeer uit aan het Rijksmuseum voor de tentoonstelling Vermeer, waar de grootste collectie schilderijen van de Delftse schilder te zien was. De Vermeer-tentoonstelling was de best bezochte tentoonstelling van het museum.