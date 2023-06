Commissaris Friesland: minder afvaarten Ameland onbegrijpelijk

Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok vindt het onbegrijpelijk dat het Rijk akkoord is gegaan met de plannen van rederij Wagenborg om minder boten tussen Holwert en Ameland te laten varen. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

Brok deed zijn uitspraken als voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied op de Toogdag voor de Wadden, een bijeenkomst over de toekomst van het gebied. Brok is vooral kritisch omdat er volgens hem geen overleg is geweest met de inwoners van Ameland.

Daarbij staat de vakantieperiode voor de deur, normaal gesproken varen dan juist meer boten naar Ameland. Volgens Brok is er te weinig respect voor de mensen die op Ameland wonen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat spreekt later nog op de Toogdag en reageert dan mogelijk op Brok.