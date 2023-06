Fractievoorzitter PvdA Friesland neemt pauze op advies van arts

Fractievoorzitter van de PvdA in Friesland Edou Hamstra last een rustperiode in op advies van haar huisarts. Op Twitter schrijft ze dat haar lichaam “nu helaas even ho” zegt, na een “lange campagne en intensieve onderhandelingen”. Hamstra blijft fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten, ze keert na het zomerreces weer terug.

Dat betekent dat Hamstra twee vergaderingen van de Provinciale Staten mist, woensdag 28 juni en 12 juli. De PvdA wordt dan vertegenwoordigd door de vier andere Statenleden.

Fractielid Jaap Stalenburg zegt dat de afgelopen periode zwaar is geweest voor Hamstra. “Ze is zwaar aangeslagen door wat afgelopen week is gebeurd.” De PvdA-fractie besloot vorige week dinsdag uit het coalitieakkoord te stappen, nadat het maandagavond gesloten was. Hamstra werd daarna door de fractievoorzitters van CDA, BBB en CU onbetrouwbaar genoemd.