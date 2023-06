Hermitage Amsterdam vanaf september verder als H’ART Museum

Museum Hermitage Amsterdam gaat vanaf 1 september verder onder de naam H’ART Museum, maakte directeur Annabelle Birnie maandag bekend. Het museum gaat voor toekomstige tentoonstellingen samenwerken met internationale topmusea British Museum, Centre Pompidou en Smithsonian American Art Museum.

Het Amsterdamse museum verbrak vorig jaar maart de banden met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor moest het museum op zoek naar een nieuwe invulling. Nederlandse musea schoten het museum aan de Amstel te hulp door topstukken uit te lenen, zoals het Het melkmeisje van Vermeer uit het Rijksmuseum en Zelfportret van Rembrandt uit het Mauritshuis.

“Het is een spannende nieuwe stap, deze eigentijdse en toekomstbestendige samenwerkingsformule”, aldus Birnie. “We bouwen voort op onze ervaring binnen het internationale veld en slaan onze vleugels uit. We komen met een programmering die meerstemmig en actueel is. Van grote kunsttentoonstellingen tot intieme presentaties.” Tot september blijft de naam Hermitage gekoppeld aan de lopende tentoonstellingen en activiteiten.

Het is “een moeilijk jaar” geweest sinds de breuk met de Russische Hermitage, vertelt Birnie. Het museum heeft voor de nieuwe koers bewust gekozen voor een samenwerking met meerdere partners. “Dit maakt ons minder kwetsbaar”, aldus de directeur.

In het kader van de nieuwe samenwerking wordt vanaf maandag al een werk uit de collectie van het Smithsonian American Art Museum (Washington) getoond. In de gloednieuwe H’ART Museum-zaal is de video-installatie Clubbing (2012) van Martine Gutierrez (1989) te zien. De eerste grote tentoonstelling van H’ART Museum zal een zijn over Kandinsky medio 2024, in samenwerking met het Centre Pompidou (Parijs). “Centre Pompidou heeft een van de belangrijkste collecties moderne en hedendaagse kunst in Europa”, aldus Hermitage Amsterdam. Van het British Museum (Londen) is in 2026 de tentoonstelling Feminine power te zien. Eind 2023 zal de volledige programmering voor de komende jaren bekend gemaakt worden.

In 2025 wordt het 750-jarig bestaan van de hoofdstad gevierd met een tentoonstelling met verschillende Rembrandts uit de The Leiden Collection. “Niet eerder waren alle zeventien Rembrandts uit deze collectie in één tentoonstelling te bewonderen”, aldus het museum.