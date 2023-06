Hoekstra ‘zeer bezorgd’ over impact Wagner-muiterij op Europa

Buitenlandminister Wopke Hoekstra is erg bezorgd over de gevolgen van de afgebroken muiterij van het Russische Wagner-huurlingenleger voor de rust en vrede in Europa. De gebeurtenissen van afgelopen weekend betekenen “vermoedelijk toch wat voor de nabije toekomst”. Maar hij wil verder waken voor speculatie en de aandacht blijven vestigen op het helpen van Oekraïne.

“We zijn allemaal natuurlijk zeer bezorgd wat de oorlog en ook dit soort ontwikkelingen nu betekenen voor de stabiliteit van Europa”, zei Hoekstra bij aankomst voor overleg met zijn EU-collega’s in Luxemburg. “Maar laten we onze ogen op de bal houden.” De bondgenoten van Oekraïne moeten zich volgens hem niet laten afleiden maar het land blijven helpen om zich Rusland van het lijf te houden.

De muiterij van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin laat de barsten zien in het regime van president Vladimir Poetin, meent EU-buitenlandchef Josep Borrell. De oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert heeft volgens Borrell zijn weerslag op zijn eigen politieke bestel. “De belangrijkste conclusie is dat de oorlog die Poetin is begonnen en het monster dat hij met Wagner heeft geschapen hem nu bijten. Het politieke systeem vertoont zwakke plekken en de militaire macht kraakt.” Dat is verontrustend, ook omdat Rusland de grootste kernmacht ter wereld is.

Directe buren van Rusland als Litouwen voelen zich sinds de vlugge opmars van Wagner naar Moskou nog onveiliger. Het Westen zal een Russische aanval niet al dagen kunnen zien aankomen, maakt de Litouwse minister Gabrielius Landsbergis daaruit op. Rusland is “onvoorspelbaar” en de buurlanden moeten dus versterkt worden.

Volgens de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock tonen de gebeurtenissen dat Poetin met de oorlog in Oekraïne zijn eigen land naar de vernietiging leidt. Ze ziet “enorme barsten in de Russische propaganda”. Prigozjin sprak onder meer de officiële rechtvaardiging voor de oorlog tegen.

Landsbergis ziet daardoor “meer momentum” voor Oekraïne. Rusland heeft volgens hem te hoog en te ver gegrepen en de Russische geschiedenis zou leren “dat het dan problemen in Moskou krijgt”.

Nederland raadt Nederlanders in Rusland sinds zaterdag aan het land onmiddellijk te verlaten. Zo’n reisadvies leek Hoekstra tot dat moment niet nodig, want “het is natuurlijk een enorm land” met grote delen waar het minder gevaarlijk was. “Maar we hebben nu toch gezegd, met die ontwikkelingen: dat betekent vermoedelijk toch ook wat voor de nabije toekomst. Dus vandaar de aanpassing”.