Horecabranche: plastic bekers en sausbakjes grootste uitdaging

Drinkbekers en sausbakjes zijn vanaf zaterdag 1 juli de “grootste uitdagingen” voor de horeca als nieuwe regels voor wegwerpplastic ingaan. “Hier zijn geen alternatieven voor zonder plastic”, laat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. “Dit betekent dat bedrijven over moeten gaan op herbruikbare alternatieven of ‘bring your own'”, aldus een woordvoerder.

Bij herbruikbare bekers stelt KHN de vraag of de bekers weer terug worden gebracht door gasten. “Als dat namelijk niet gebeurt en bijvoorbeeld de bekers in het zwerfafval terechtkomen, dan schiet de wetgeving zijn doel voorbij.” Volgens KHN zal de praktijk uitwijzen of de nieuwe regels zullen werken.

Vanaf zaterdag moeten onder meer cafetaria’s geld vragen voor plastic wegwerpbekers en -bakjes die eenmalig gebruikt worden. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel zij extra rekenen. De overheid heeft hiervoor een richtlijn opgesteld, variërend van 0,05 cent voor voorverpakte groente, fruit en noten, tot 0,50 cent voor bakjes waar een maaltijd in past. KHN zegt nog niet te weten welke bedragen horecaondernemers gaan vragen. Critici vrezen een verkapte prijsverhoging.

KHN zegt ook nog niet in te kunnen schatten of meer mensen hun eigen bekers mee zullen nemen naar horecagelegenheden. Dit zal moeten blijken in de praktijk, aldus KHN. KHN zegt verder niet te zullen handhaven bij leden of zij de regels goed in acht nemen en verwijst hiervoor naar de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Plastic wegwerpbekers- en bakjes worden niet verboden, gratis wegwerpplastic wel. De nieuwe regels moeten zwerfafval voorkomen en het gebruik van wegwerpplastic verminderen. Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten en gebruikt worden op locatie, zoals een kantoor of festival, verboden. De overheid hoopt dat herbruikbaar servies vaker gebruikt wordt en dat meer plastic gerecycled kan worden.