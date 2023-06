Leiders FDF overleggen maandagavond over protest Den Haag

Leden van Farmers Defence Force (FDF) hebben maandagavond overleg over de aangekondigde demonstratie in Den Haag. Dan wordt mogelijk meer bekend over hoe het protest er komende donderdag uit gaat zien.

Het overleg begint om 20.00 uur. Een locatie is nog niet bekend. Sieta van Keimpema van de boerenactiegroep zegt dat ze een locatie op het oog hadden in Soest, maar vanwege een brand daar afgelopen weekend op zoek moeten naar iets anders. Volgens Van Keimpema is het overleg maandag met de leiders van FDF uit de verschillende regio’s.

FDF riep vorige week boeren op om donderdag om 10.00 uur te gaan demonstreren in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert die dag over het klappen van het landbouwakkoord. Bij eerdere demonstraties gingen boeren met landbouwvoertuigen naar Den Haag.