Minister: eerder reguleren risicovolle middelen niet mogelijk

Het sneller verbieden of reguleren van risicovolle middelen is niet mogelijk. Europese regelgeving zit dit in de weg, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. D66 vindt het problematisch dat het lang duurde voordat lachgas werd verboden en wil met steun van een Kamermeerderheid herhaling voorkomen.

Middelen als lachgas en designerdrugs komen legaal op de markt omdat er nog geen regelgeving voor bestaat. Het verbieden, of reguleren door bijvoorbeeld een leeftijdsgrens in te stellen of het aantal verkooppunten te verminderen, kost nu veel tijd. D66-Kamerlid Joost Sneller kwam daarom met een voorstel om dit sneller te kunnen doen.

Hoewel de minister “begrip” heeft voor de oproep van Sneller en deze ook ondersteunt, moet hij na onderzoek concluderen dat het voorstel wettelijk niet haalbaar is.

Sinds 1 januari van dit jaar is er na vele jaren een lachgasverbod. Lachgas is op de lijst van verboden middelen geplaatst omdat het gebruik ervan ernstige gezondheidsrisico’s geeft. Ook bracht het anderen in gevaar, omdat mensen lachgas gebruikten in het verkeer.