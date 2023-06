Politie zette vredesteam in tijdens protest bij Tata Steel

De politie heeft bij een demonstratie van Greenpeace bij Tata Steel in Velsen-Noord afgelopen zaterdag een speciaal vredesteam ingezet. Dankzij dat team van 25 mensen is de demonstratie op het terrein van de staalfabriek, waar een noodverordening van kracht was, volgens de politie rustig verlopen.

Voor, tijdens en na de actie van klimaatactivisten op het terrein van Tata Steel in Velsen werd niemand aangehouden. Honderden actievoerders braken zaterdag aan het einde van de ochtend door hekken van het staalbedrijf en trokken het terrein op. Ze bleven daar ruim zes uur en beƫindigden even na 18.00 uur hun actie door vrijwillig het terrein te verlaten.

Volgens Niels Bos, Hoofd Handhaven Netwerken, was er een vertrouwensband tussen de politie en Greenpeace. De 25 mensen van de vredeseenheid hielden contact met de actievoerders tijdens de demonstratie. “Schenden actievoerders een afspraak, dan is afgesproken dat niet meteen met aanhouding wordt gedreigd, maar dat we proberen de actievoerders met de-escalerende communicatie op andere gedachtes te brengen.”

Dat gebeurde bijvoorbeeld toen een aantal activisten bij de fabriek op een talud gingen staan, wat niet volgens de afspraak was. Na contact tussen de politie en een woordvoerder van Greenpeace verlieten de activisten die plek weer. De politie voldeed op haar beurt aan een verzoek van Greenpeace, toen de politie bootjes van de milieuorganisatie wilde controleren op klimmateriaal. Volgens Greenpeace hinderde de politie hun demonstratierecht daarmee.

“De woordvoerder van Greenpeace verzekerde mij dat ze die niet aan boord hadden en dat ze ook niet van plan waren om aan te leggen”, aldus Bos. “Ik had het vertrouwen dat ze zich aan hun woord zouden houden en vroeg de collega’s de bootjes met rust te laten. De actievoerders zijn ook niet naar de kant gekomen.”

De vredeseenheid hielp ook mee bij zeventien activisten van Extinction Rebellion die zich tijdens de demonstratie hadden vastgemaakt aan een spoor net buiten het terrein van Tata, waardoor er geen staaltransporten konden vertrekken. Zij werden losgemaakt en overgebracht naar station Driehuis.

Eerder liet een woordvoerder van de gemeente Velsen al weten dat de demonstratie zo goed mogelijk gefaciliteerd werd omdat het “demonstratierecht een groot goed is”.