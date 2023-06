Raad van State kritisch over VVD-plan energieonafhankelijkheid

Het plan van de VVD om ervoor te zorgen dat Nederland onafhankelijk is op het gebied van energie stuit op weinig enthousiasme bij de Raad van State (RvS). De grootste regeringspartij wil dat het kabinet een speciale raad opricht die hierop toeziet, elke vijf jaar een strategiedocument opstelt en regelmatig nagaat of de doelen die hierin staan worden gehaald. Dit plan zorgt ervoor dat andere doelen – bijvoorbeeld omtrent het klimaat – over het hoofd worden gezien, vreest de RvS.

Silvio Erkens (VVD) vindt dat de oorlog in Oekraïne “op pijnlijke manier” duidelijk heeft gemaakt dat Nederland te afhankelijk is geworden van Russisch gas. Daarom heeft hij zijn voorstel voor een wet geschreven die moet zorgen dat het kabinet vaker stilstaat bij energieonafhankelijkheid en waar nodig ingrijpt.

De raad vindt het een begrijpelijke wens, maar is kritisch op het plan vanwege de “eenzijdige focus op energieonafhankelijkheid”. Bovendien staat energiebeleid volgens de kabinetsadviseur al hoog op de agenda in Nederland, de Europese Unie en andere internationale overleggen. “Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan onafhankelijkheid van de energievoorziening, maar worden ook andere relevante belangen betrokken.”

Deze aanpak kan in de weg worden gezeten als het plan van Erkens wordt uitgevoerd, voorziet de belangrijke adviseur van het kabinet. Het wetsvoorstel is daarom “geen passend instrument” volgens de RvS. Het VVD-Kamerlid krijgt het advies om zijn plan te heroverwegen.