Rijkswaterstaat: zes mogelijke oplossingen voor vaargeul Ameland

Rijkswaterstaat onderzoekt zes mogelijke oplossingen voor de steeds maar weer dichtslibbende vaargeul van Holwert naar Ameland. De oplossingen maken deel uit van twee hoofdingrepen die de dienst ook onderzoekt: het verplaatsen van de veerdam in Holwert, zodat de veerboten een andere route kunnen varen, of optimaliseren van de huidige veerverbinding. Rijkswaterstaat verwacht deze zomer een advies te kunnen sturen naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Rederij Wagenborg Passagiersdiensten perkt het aantal afvaarten van en naar Ameland vanaf dinsdag drastisch in. De vaargeul is volgens de rederij zo smal geworden dat het niet meer veilig is als veerboten elkaar passeren. Op Ameland is hevig geprotesteerd tegen deze ingreep, omdat de eilanders alleen met de veerdienst naar de vaste wal en terug kunnen reizen. Ook toeristen zullen veel last hebben van een beperking van het aantal afvaarten. Maar het kabinet heeft begrip voor de zorgen van de rederij en stond de beperking vrijdag toe in afwachting van onderzoeken die gedaan worden.

Rijkswaterstaat baggert de vaargeul dagelijks uit. Dat is slecht voor de waddennatuur en erg kostbaar, aldus de dienst. Rijkswaterstaat heeft daarom al onderzocht wat een aanpassing van de veerdienst betekent voor onder andere de ecologie van het gebied. Daarbij is volgens de dienst betrokken hoeveel personen, auto’s en vracht er in de toekomst naar Ameland zullen worden vervoerd. Rijkswaterstaat gaat de mogelijke oplossingen nu verder uitwerken, waarbij reacties uit de omgeving betrokken worden. Volgende week dinsdag en woensdag zijn er informatieavonden.